BDI-LSDM shumë afër qeverisë së re, acarohet Gruevski

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/02/2017, ora 08:31

Negociatat mes BDI-së dhe LSDM-së janë shumë afër forimit të qeverisë së re në Maqedoni, u BDI ka vendosur si kusht kryesor zyrtarizimin e gjuhës shqipe në çdo nivel dhe LSDM duket shumë e disponuar për ta plotësuar këtë kërkesë."Jemi duke shqyrtuar materialet e grupeve punuese. Nuk presim vendim sonte. Jemi duke shqyrtuar çdo mundësi", ka thënë zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani pas takimit të përfaqësuesve të këtyre dy partive.Por, nëse këto dy parti bien dakord për formimin e qeverisë, Osmani tha se më parë do votohet për gjuhën dhe më pas për qeverinë.Ndërkohë ish-kryeministri Nikolla Gruevski i VMRO-DPMNE, i cili dështoi të arrijë një koalicion me BDI-në e Ahmetit, ka ngritur akuza se "LSDM dhe BDI dëshirojnë të bëjnë defaktorizim të popullit maqedonas".Sipas tij, "ajo që ndodh tani tregon se LSDM është e vendosur që ta ripërkufizojë Maqedoninë, por duhet të theksojë se VMRODMPNE do të qëndrojë fuqishëm si mbrojtëse e interesave shtetërore dhe kombëtare ", është shprehur Gruevski "U tregojmë të gjithëve atyre që dëshirojnë të luajnë me interesat kombëtare dhe shtetërore , se në këtë shtet ka të tjerë që mendojnë për ato interesa dhe që janë të gatshëm të luftojnë për interesat kombëtare dhe shtetërore ", ka reaguar ashpër Gruevski . /albeu.com/