BDI: Ligji për gjuhën shqipe do bëhet para formimit të qeverisë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/02/2017, ora 08:49

Shefi i kabinetit të BDI-së, Artan Grubi , në një prononcim për mediat maqdonase u shpreh se me LSDM-në tani janë bërë tre takime ku si pikë kryesore është platforma shqiptare, harmonizimi i programeve të dy partive për të qeverisur si dhe oraret e pikave që do tëbien dakort. Grubi u shpreh gjithashtu se BDI si pikë të parë ka ligjin e gjuhës shqipe zyrtare në Maqedoni edhe atë të votohet para se të formohet qeveria. shqipe do të bëhet para formimit të qeverisë", tha Grubi . /albeu.com/