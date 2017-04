BDI i uron Selës kthim sa më të shpejtë në jetën politike

Shtuar më 28/04/2017, ora 19:03

Me anë të një deklarate dërguar lëshuar për mediat, Bashkimi Demokratik për Integrim përshëndet zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit te Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, duke e konsideruar ”si hap të parë dhe të domosdoshëm për vënien në funkcion të sistemit legjislativ në vend dhe formimin e qeverisë së re reformuese.”Në njoftimin e BDI-së, mes tjerash thuhet se ”BDI dënon dhunën e ushtruar mbi deputetët e zgjedhur nga një turmë e shfrenuar dhe shtron pyetjen ku ishin institucionet përkatëse për mbrojtjen e rendit dhe ligjit, andaj kërkojmë që të merren masat përkatëse kundër të gjithë atyre që dështuan në ushtrimin e detyrave të tyre zyrtare përfshi këtu edhe ata zyrtar nga radhët e MPB-së, në zinxhirin e komandës që refuzuan urdhërat e ministrit të Punëve të Brendshme.Kërkojmë nga të gjitha palët, përfshirë edhe VMRO-DPMNE-në të kontribuojnë në tejkalimin e situatës së krijuar dhe të dënojnë zëshëm e pamëdyshje aktet e dhunshme e të përgjakshme në hapësirat e organit më të lartë të pushtetit.U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve dhe veçmas shqiptarëve dhe elektoratit besnik të BDI-së që të jenë të matur dhe të ruajnë gjakftohtësinë, të mos bëhen pre e këtyre akteve qyqare në parlament.Po ashtu shprehim indinjatën tonë edhe me veprimet e lexueshme të disa deputetëve që me sjelljen e tyre në stilin, provoko, nxit dhe ik, bën që zhvillimet e mbrëmshme të përshkallzohen edhe më.Kryesia e BDI-së solidarizohet me të gjithë deputetët që pësuan, veçmas urojmë që Ziadin Sela të rikthehet sa më parë ne jetën parlamentare e politike”, thuhet në kumtesën e BDI-së. /albeu.com/