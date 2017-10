Bariu Xhemaili tregon për kërcënimet që ka marrë nga pushteti i kaluar

Bariu Isnifariz Xhemaili , i dënuari në rastin “Vatha” sonte në televizionin Telma tha se ka vuajtur burgim prej tre vjet e gjysmë për shkak se nuk ka dashur të bëhet dëshmitar mbrojtur dhe të luaj me fatin e 18 gjykatësve.Ai thotë se ka qenë i kërcënuar për të qenë dëshmitar mbrojtur kundër krerëve të LSDM-së ose në të kundërtën do të shkonte në burg.Ai thotë se kjo ofertë e pandershme i ka ardhur nga Nikolla Gruevski, Sasho Mijallkov dhe Mihajllo Manevski dhe për këtë shkak ka pasur shtypje të madhe për t’u bërë dëshmitar mbrojtur , por prapsëprapë nuk ka pranuar një gjë të tillë.Për ish ministrin e drejtësisë, Mihajllo Manevski, thotë se e njeh nga viti 1973, kur ka qenë zëvendës i prokurorit publik.“Dëshironte të luaj me fatin e 18 gjykatësve, tre prokurorëve publik dhe Vllado Buçkoskit. Dhe atëherë thash, le të më mbajnë në burgim të përjetshëm, por nuk do ta bëj këtë, nuk do të pranoj të jem dëshmitar mbrojtur ”, tha Xhemaili Ai thotë se ja kanë konfiskuar tërë pronën dhe përkundër asaj që tani më shtatë vite është i pensionuar, atë nuk e pranon në shumën e plotë.“Ka gjykatës të ndershëm, që e dinë zanatin e tyre, por kur ju shtyp pushteti edhe ata nuk dinë çka të bëjnë”, u shpreh Xhemaili