Asnjëri nga deputetët nuk ka ngritur iniciativën për formimin e Komisionit Anketues për "Kumanovën"

Shtuar më 20/11/2017, ora 12:30

“Nëse do të kishte një shumicë të konsiderueshme që të formohej një Komision” do të mund të formohej Komisioni Anketues për rastin “ Kumanova ”, megjithatë që vendimi Komisionit të ketë efekt dhe të ndikojë në rastin gjyqësor duhet të reformohet gjyqësori në Maqedoni.Kështu vlerësoi për Portalb.mk, eksperti juridik Osman Kadriu në lidhje me paralajmërimin e formimit të Komisionit Anketues të rastit “ Kumanova ”.Megjithëse i paralajmëruar, iniciativë për formimin e Komisionit Anketues “nuk ka parashtruar askush”, pasi siç bënë të ditur deputetët, “ vendimi për formim të tij vjen nga një koordinimin i nivelit më të lartë partiak”.