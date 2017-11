Arban Abrashi: Pse po ikën Shpend Ahmeti?

Shtuar më 17/11/2017, ora 22:04

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Arban Abrashi ka pyetur Shpend Ahmetin, kandidatin për kryetar të Prishtinës nga Vetëvendosja se pse po ikën nga debatet nëpër televizione.Sot kur është e premte dhe mbyllet fushata e partive politike, i vetmi debat ku janë përballur Shpend Ahmeti dhe Arban Abrashi, është ai i të hënës në televizionin Klan Kosova.Më poshtë është reagimi i plotë i Abrashit:Ajo që dihet botërisht është se unë dhe z. Shpend Ahmeti , përmes shtabeve përkatëse, jemi dakorduar për këto debate të periudhës zyrtare te fushatës që është 13 deri më 17 nëntor – Klan Kosova, e hënë, 13 nëntor – KTV – Rubikon, e martë, 14 Nëntor – RTK, e mërkurë, 15 nëntor ; dhe– TV21, tek Jeta Xharra, e premte, 17 nëntor Unë po respektoj me përpikëri dakordimin në mes të televizioneve me shtabet e LDK-së dhe VV-së. Kam marrë pjesë në debatin e parë, që ishte në Klan Kosova, të martë në Rubikon dhe të mërkurën në RTK.Pas debatit të parë, z. Shpend Ahmeti dhe VV po anulojnë radhazi të gjitha debatet e dakorduara.Z. Shpend Ahmeti dhe shtabi i VV-së po mundohen të manipulojnë qytetarët dhe opinionin. E vërteta është se ai ka frikë që të përballet me mua dhe të vërtetën.Unë kam pritur, sikur edhe qytetarët e Prishtinës , përballjen e radhës me z. Shpend Ahmeti në Rubikon në KTV, në emisionin më të shikuar të KTV-së tash e 15 vite.Në këtë emision janë zhvilluar debatet më të fuqishme me figurat më të larta të vendit dhe ndërkombëtare. Por, z. Shpend Ahmeti , siç e pranoi edhe shtabi i tij, nuk ka guxim të ballafaqohet në një format televiziv ku kërkohen fakte, fakte dhe vetëm fakte.Ai e zgjodhi ikjen dhe abstenimin vetëm pak orë para fillimit të emisionit. Ahmeti edhe të mërkurën nuk erdhi në debatin e radhës në RTK të dakorduar paraprakisht. Ai dëshiron që t’i bishtnojë edhe debatit tjetër të dakorduar më 17 nëntor , tek Jeta Xharra në TV21. Ahmeti e ka obligim karshi qytetarëve të Prishtinë të marr pjesë në debatet televizive, ashtu siç po bëjnë të gjithë kandidatët e tjerë për kryetar komunash.Sidoqoftë, ikjet dhe shmangiet e tij e kanë një fund me të cilin do të përballen medoemos. Meqenëse nuk respektoi asnjëherë nevojat e qytetareve të Prishtinës , jo vetëm për debat gjatë garës, por edhe gjatë mandatit katër vjeçar, do të jenë qytetarët e Prishtinës ata që me votën e tyre të 19 nëntorit do ta obligojnë që të përballet edhe njëherë me mua.Por, këtë herë detyrimisht, me rastin e pranim-dorëzimit të detyrës së Kryetarit të Komunës së Prishtinës . /albeu.com/