Analistët/ “Vonimi i Qeverisë së re, mund t’i shtyjë zgjedhjet lokale”

Shtuar më 05/02/2017, ora 19:52

Shtyrja e formimit të Qeverisë dhe krijimit të shumicës parlamentare mund t’i shtyjë mbajtjen e zgjedhjeve lokale , paralajmërojnë ekspertët.Profesori Bekim Kadriu , për televizionin Telma thotë se në Kodin Zgjedhor është e qartë se nga dita e nënshkrimit të zgjedhjeve deri në ditën e mbajtes së zgjedhjeve nuk duhet të kalojnë më shumë se 90 ditë dhe as më pak se 70, përcjell Telegrafi Maqedoni.Zgjedhjet për anëtarët e Këshillit dhe kryetarët e komunave duhet të mbahen në gjysmën e parë të muajit maj. Kadriu theksoi se shtyrja e tyre mund të ndikojë edhe në funksionimin e gjithë organeve të qeverisjes lokale edhe në Bashkinë e Shkupit, si njësi më speciale.Sipas analistit Mitko Gaxhovski, situata momentale në të cilën ndodhet vendi është e padurueshme. Ai thotë se fakt më rëndues është edhe mosdhënia e mandatit asnjë partie.Edhe Kadriu edhe Gaxhovski janë të bindur se kriza paszgjedhore nuk do të zgjas më shumë, sipas tyre partitë do të sjellin vendime të drejta dhe të mençura./Albeu.com/