Amnesty International: Sulmet e fshehta politike po pengojnë punën e PSP-së

Shtuar më 22/02/2017, ora 11:54

"Akuzat të cilat vijnë pas zbulimit të korrupsionit nga viti 2015 parandalohen me sulme të fshehta politike, ndërsa mbrojtja e dëshmitarëve është e kufizuar", ka shkruar " Amnesty International ". Prokuroria Speciale u formua në tetor të vitit 2015 me qëllim hetimin e funksionarëve të implikuar në skandalin e përgjimeve, por edhe të hetojë politikanët e implikuar në krim. Prokuroria vazhdon që të përballet me trysni për kryerjen e punës së saj.Në tetor të vitit të kaluar Kuvendi nuk e votoi propozimin për vazhdimin e mandatit të Prokurorisë Speciale i cili skadon në qershor të vitit 2017, ndërkaq nuk është votuar edhe propozimi për përmirësimin e mbrojtjes së dëshmitarëve ", thekson " Amnesty International ".Gjitashtu, duke theksuar rolin e të drejtave të njeriut, AS e kritikon sjelljen e Maqedonisë ndaj refugjatëve që shkojnë në Maqedoni. /albeu.com/