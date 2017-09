Amir Elezi, kandidat i BESËS në Tearcë, Daut Memishi zgjidhet kryetar dege

Këshilli Komunal Lëvizjes BESA për Komunën e Tearcës mbajti një mbledhje në të cilën vendosi unanimisht që në zgjedhjet lokale 2017 në Komunën e Tearcës do të garoj me kandidatin dr. Amir Elezin. Amir Elezi është një ndër figurat e reja politike i cili u bë i njohur për opinionin si zëdhënës i Besës dhe Kryetar i Këshillit Komunal të Lëvizjes BESA për Komunën e Tearcës ku u dëshmua si një menaxhues i sukseshëm.Për shkak të kandidaturës për kryetar komune të Amir Elezit dhe angazhimeve të kampanjës strukturat e degës vendosën që me Këshillin Komunal të Lëvizjes BESA të udhëheqë Daut Memishi nga Sllatina, për kryetar i shtabit Komunal u zgjodh Metin Limani nga Tearca. /albeu.com/