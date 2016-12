Ali Ahmeti zhvillon sot takim me liderët e partive shqiptare

Shtuar më 24/12/2016, ora 11:32

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti sot i ka ftuar në takim kryetarët e partive shqiptare për të biseduar reth zhvillimeve të fundit në vend.“Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti , sot ka ftuar në takim kryetarët e partive shqiptare për të bashkëbiseduar rreth zhvillimeve të fundit në vend, pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Takimi do të realizohet në Hotel Aleksandar Palas, me fillim në ora 13”, thuhet në kumtesën e BDI-së.Por këtij takimi nuk i është bashkangjitur koalicioni Rilindje me Besë, të cilët kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga Ahmeti , nën arsyetimin se takimi është ftuar nga dikush që përmendet nga PSP-ja./albeu.com/