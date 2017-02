Ali Ahmeti vendos për nënshkrimet e BDI-së

Shtuar më 07/02/2017, ora 16:26

Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti do të vendosë për nënshkrimet e BDI-së. Sipas "TV24", gjatë mbledhjes me kryesinë më të ngushtë të partisë, Izet Mexhiti, Teuta Arifi dhe Nevzat Bejta kanë informuar sot liderin e partisë dhe bashkëpunëtorët më të afërm për detajet e bisedimeve të djeshme me LSDM-në. Ahmeti ka thënë për "TV24" se është optimist se BDI do të japë përkrahje për mandatin e Zaevit, por gjithsesi do të përballet me argumentet dhe të krahut e cila në BDI ishte më e rëndësishme për koalicionim me VMRO-DPMNE-në. /albeu.com/