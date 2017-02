Ali Ahmeti shpjegon se pse nuk u arrit marrëveshja me VMRO-në (VIDEO)

Shtuar më 02/02/2017, ora 20:58

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti i ftuar mbrëmjen e sotme në “ZigZag” në Tv Art shpjegoi ndër të tjera se pse nuk u arrit marrëveshja me VMRO-në e Gruevskit. Vendimi ynë nuk merret në bazë zë emosioneve, vendimi jonë ka të bëjë me të ardhmen e vendit, me të nesërmen e këtij vendit a do të jetë më mirë sa ishte dje, dhe të gjithë ata jetojnë në pritje që ne do marrim një vendim sipas dëshirave të njërës palë apo tjetrës palë” u shpreh Ahmeti . /albeu.com/