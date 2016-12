Ali Ahmeti në dilemë, me Gruevskin apo Zaevin?

Shtuar më 27/12/2016, ora 13:13

E përditshmja “Utrinski” shkruan se BDI është para një dileme që të shkojë në Qeveri me VMRO-DPMNE apo me LSDM.“Pavarësisht se bisedimet zyrtare nuk kanë filluar ende, BDI bashkë me Aleancën për Shqiptarët po hartojnë pozicionet e tyre fillestare, në prag të fillimit të negociatave ndërpartiake”, shkruan gazeta, transmeton INA.Nga BDI theksojnë se ende nuk mund të japin detaje për pozicionet e tyre politike, sepse janë të angazhuar për harmonzimin e qëndrimeve dhe arritjen e një memorandumi me partitë shqiptare që fituan mandate deputetësh. Sipas gazetës, BDI është vendimtare për të formuar qeverisjen e ardhshme. (INA)