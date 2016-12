Ali Ahmeti mbledh liderët shqiptarë

Shtuar më 23/12/2016, ora 09:40

Lideri i BDI-së Ali Ahmeti , pritet që të zhvillojë një takim me me liderët shqiptarë këtë të shtunë.Lajmin e ka bërë të ditur në emisionin "Zig zag" zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani.Sipas tij, takimi do ketë për qëllim diskutimin mes partive politike shqiptare në Maqedoni për mbrojtjen e interesave kombëtare të shqiptarë ve në Maqedoni si dhe unifikimin e faktorit politik shqiptarë. /albeu.com/