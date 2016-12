Ali Ahmeti mbi supe të tija bartë përgjegjësi

Shtuar më 25/12/2016, ora 11:43

Të dashur vëllezër dhe motra edhe njëherë jemi dëshmitar te gjithë se lideri i shqiptarëve në Maqedoni z. Ali Ahmeti po dëshmon se është njeri vigjilent dhe i paarritshëm nga të tjerët.Meritat e tij të organizimit të luftës në këto troje në vitin 2001 dëshmuan me një fitore bindëse kundër gjakpirësve të karpateve.Ja edhe në fund të vitit 2016 , jemi dëshmitar , ai duke i lënë anash të gjitha interesat partiake të cilat padyshim janë edhe interese kombëtare për t'u bashkuar me liderët e partive tjera dhe me këtë për të qenë sa më të fuqishëm kundër palës tjetër.Kësaj thirrje të liderit të Bdi-së iu përgjigjën të gjithë liderët e partive shqiptare në Maqedoni si z. Zijadin Sela , z. Gëzim Osdreni dhe z. Fadil Zendeli, në përjashtim të liderit të Lëvizjes Besa z. Bilall Kasami i cili duke mos i shpjeguar opinionit të gjërë nuk iu përgjigj ftesës së liderit te shqiptareve z. Ali Ahmetit.Nga kjo vërejmë se Lëvizja në fjalë në këto momente historike të shqiptarëve në Maqedoni i iku përgjegjësisë pa dhënë as edhe një arsye se pse vallë është kundër Bashkimit të partive shqiptare kundrejt atyre maqedone ?!Nga ky bashkim unë pres dhe jam shumë i bindur se do të realizohen premtimet kyçe që i tangojnë Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë.Bashkimi bën fuqi.Kjo fuqi do të shpenzohet për punë të mira...