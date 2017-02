Ali Ahmeti: Bombën ia lashë Ivanovit, por fitilin e kam unë

Shtuar më 03/02/2017, ora 10:35

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti , në një intervistë për "ZigZag" në "Tv Art", ka folur për situatën politike në Maqedoni si dhe për BDI-në dhe rolin e saj para formimit të qeverisë së re."Bombën ia dhashë Ivanovit ama fitilin e kam unë", ka thënë Ahmeti Lideri i BDI-së, ka shtuar më tej se "në këtë situatë duhet të jemi të dobishëm që mos të pësojnë as shqiptarët as maqedonasit dhe kështu vendosa që të takojë Ivanovin.Veprova me kokë të ftohtë, por ka situata që veprojë me kokë të ftohtë dhe zemër të zjartë," ka thënë Ahmeti . /albeu.com/