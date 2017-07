Aleksandar Nakov kryeprokurori i ri i Maqedonisë ?

Shtuar më 06/07/2017, ora 10:50

Ashtu si dhe dje edhe sot në parlamentin e Maqedonisë deputetët do të votojnë "pro" dhe" kundër" për shkarkimin e Marko Zvërlevskit.Juristë, ekspertë, prokurorë, dhe njerëz me profesione e pozita të ndryshme kanë përgatitur dokumentat për të kandiduar për postin e prokurorit të përgjithshëm të Maqedonise.Makfaks ka arritur të zbulojë emrin e parë të kandidatit të parë, ai është Ish-prokurori publik dhe gjykatës, Aleksandar Navkov do të hyjë në garë për zgjidhje të prokurorit republikan.Në intervistë ai thotë se do të konkurrojë për kryeprokuror publik. /albeu.com/