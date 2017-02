“Aleanca për Shqiptarët është koalicion tri palësh, nuk ka asnjë shkrirje”

Shtuar më 11/02/2017, ora 18:01

Lajmi se tre partitë e koalicionit Aleanca për shqiptarët LR PDSH, Uniteti dhe RDK janë bashkuar dhe shkrirë në një parti është hedhur poshtë nga Aleanca Përmes një demanti, Aleanca për Shqiptarët tregon se ky koalicion është ndërtuar falë angazhimit të jashtëzakonshëm të njerëzve të vullnetit të mirë. Aleanca për shqiptarët u ndërtua falë një angazhimi të jashtëzakonshëm të njerëzve të vullnetit të mirë, si një koalicion i tri subjekteve politike në mes RDK, UNITETI, dhe LR-PDSH dhe demantojmë çdo tendencë të dashakeqëve për të dëmtuar Aleancën për shqiptarët Aleanca për shqiptarët do të vazhdojë edhe në të ardhmen t’u bëjë ballë të gjitha tendencave dashakeqe për të krijuar huti te opinioni në përgjithësi, të gjitha në dëm të vijës kombëtare. Aleanca për shqiptarët edhe në të ardhmen do të vazhdoj të funksionoj si koalicion i tri subjekteve politike, me shpresë se këtij koalicioni mund t’i bashkangjiten edhe forca tjerra të vullnetit të mirë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të kemi shkrirje në një subjekt të vetëm”, thuhet në deklaratë.