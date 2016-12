"Aleanca për Shqiptarët" nuk përkrah as VMRO-në as LSDM-në në Tearcë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:54

Nga " Aleanca për Shqiptarët " kanë bërë me dije se nuk do të përkrahin asnjë subjekt politik maqedonas në zgjedhjet parlamentare të përsëritura në Tearcë më 25 dhjetor."Nuk do ta përkrahim asnjë parti politike. VMRO-DPMNE dhe LSDM le t'i zgjidhin vetë problemet", kanë bërë të ditur nga " Aleanca për Shqiptarët ".Kujtojmë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka vendosur që të dielën, qytetarët e Tearcë s do të rivotojnë përsëri.Anëtarët e KSHZ-së vendosën unanimisht për rivotimin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vendvotimitn 2011 në Tearcë. /albeu.com/