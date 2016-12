"Aleanca për Shqiptarët" merr pjesë në takimin me Ahmetin, BESA vendos sonte

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:08

Zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, mbrëmë në emisionin "Zig-Zag" bëri të ditur se Lideri i BDI-së Ali Ahmeti ka ftuar të gjithë kryetarët e partive politike shqiptare në një takim ditën e shtunë, ku pritet të diksutohet për mbrojtjen e interesave kombëtare të shqiptarëve si dhe unifikimin e faktorit politik shqiptar.Sekretari i përgjithshëm i LR-PDSH-së, Arben Taravari konsideron se ideja e Aleancës për Shqiptarët ka qenë se nëse i fitojnë zgjedhjet e 11 dhjetorit, t'i ftojnë gjithë partitë politike dhe së bashku të formojnë një strategji për veprimet e mëtejshme politike Taravari tha se Ahmeti i fitoi zgjedhjet e 11 dhjetorit, dhe nëse ka një ftesë të tillë, koalicioni "Aleanca për Shqiptarët " do të marrë pjesë në takim.Ndërkohë, ditë më parë nënkryetari i Lëvizjes BESA, Zeqirija Ibrahimi, nuk e konfirmoi një pjesmarrje për një takim të tillë por edhe nuk refuzoi."Po, është e vërtetë se kemi pranuar ftesën e z. Ahmeti . Ai na ka ftuar përmes telefonit dhe jo në formë të shkruar.Sonte do të kemi mbledhje të kryesisë qendrore dhe do të vendosim se a do të marrim pjesë në takimin e thirrur nga kreu i BDI-së", ka thënë nënkryetari i Lëvizjes BESA. /albeu.com/