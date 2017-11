Aksident i rëndë rrugor në rrugën Hanet e Mavrovës -Dibër, 6 të lënduar

Shtuar më 08/11/2017, ora 21:26

Gjashtë persona janë lënduar , prej të cilëve katër fëmijë, në një aksident rrugor që ndodhi në rrugën Hanet e Mavrovës – Dibër.Komunikacioni në drejtimin rrugor Dibër – Mavrovë po zhvillohet me lëshime me radhë të automjeteve.Sipas informatave të SPB Tetovë, aksidenti ndodhi rreth orës 16 kur automjeti motorizues i llojit mercedes me targa të Tetovës, i drejtuar nga J.Xh. (46) nga Reçica e Madhe është përplasur me automjetin e transportit MAN, të drejtuar nga M.B. (43) nga fshati Çellopek.Në fatkeqësi, krahas të mercedesit janë lënduar bashkëshortja e tij E.XH. (36) dhe katër fëmijë të moshës së mitur të cilët ishin në automobil. Fëmijë t e lënduar , prej të cilëve njëri më rëndë, janë dërguar në klinikat e Shkupit. /albeu.com/