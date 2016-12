Ahmeti: T’i ruajmë vlerat tona kombëtare dhe fetare

Shtuar më 25/12/2016, ora 18:17

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti , me rastin Krishtlindjes ka dërguar urim tek të gjithë besimtarët e besimit katolik.“Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të të gjithë neve pranë Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në emrin tim personal t’ju uroj përzemërsisht me rastin e festës së shenjtë të Krishtlindjes me dëshirat më të sinqerta për mbarësi, shëndet dhe mirëqenie”, shkruan Ali Ahmeti Më tej ai shton se duke vazhduar traditën shqiptare të harmonisë, tolerancës, bashkëjetesës dhe vëllazerise fetare të festojmë festat e njëri tjetrit për t’i ruajtur e mirëmbajtur vlerat tona më fisnike kombëtare dhe fetare ./Albeu.com/