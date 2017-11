Ahmeti takon ambasadorin amerikan Bejli

Shtuar më 09/11/2017, ora 12:38

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është takuar me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni Xhes Bejli Ahmeti dhe Ambasadori Amerikan Bejli shkëmbyen mendime për gjendjen aktuale postzgjedhore në vend, reformat sistemore dhe integrimin EuroAtlantik të vendit.Lideri Ahmeti theksoi që BDI është përcaktuar tërësisht për t'i përkrahur dhe prirë reformave në gjyqësor, reformave sistemore bashkë me sundimin e së drejtës dhe vlerësoi se të gjitha energjitë tona duhet fokusuar në këtë drejtim pas përfundimit të zgjedhjeve. Ahmeti dhe Bejli diskutuan edhe për rrugën e Maqedonisë drejt NATO-s dhe BEsë, ku Ahmeti tha se marrëdhëniet me Athinën dhe Sofjen po marrin dimenzion shumë konstruktiv dhe bashkëpunues në frymën e tejkalimit të pengesave dhe kontesteve. /albeu.com/