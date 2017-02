Ahmeti: Spasov, mashtrues dhe bashkepunëtor i Millosheviçit

Shtuar më 15/02/2017, ora 13:31

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti , ka reaguar ndaj ofendimeve të ish ministrit të LSDM -së Gjorgji Spasov "Më 10-11 maj 2003, organizata PER (Project on Ethnic Relations) organizoi një konferencë për gjashtë mujorin e parë e të koalicionit ndëretnik në Maqedoni, duke ftuar përfaqësues të partive politike si dhe të komunitetit ndërkombëtar në Mavrovë.Ndër të tjerët isha i ftuar dhe unë, ndërsa më bëri përshtypje një koment i Kryetarit të PER z. Allen Kassof për njërin nga të ftuarit tjerë gjatë darkës njohëse midis mysafirëve.Z. Kassof i tha këtij deputeti asokohe që e njeh dhe që janë takuar më pare, por deputetit të apostrofuar nuk i kujtohej ky takim edhepse ngjyra e fytyrës së tij ndryshoi dhe u vë në siklet.Para të pranishmëve, z. Kassof tha se këtë person e kishte parë gjatë një takimi të pakëndshëm me Sllobodan Milloshevicin në Beograd dhe se nuk do ta harronte asnjëherë atë fytyrë të këtij ish deputeti maqedonas.Pas atij takimi, mysafirët ndërkombëtar e kishin pyetur për rrugën drejt hotelit, por deputeti në fjalë i kishte mashtruar duke i dërguar në drejtim të kopshtit zoologjik dhe egërsirave.Z. Kassof i tha që kurrë përjetë nuk e harroj fytyrën tëndë për arsye të tmerrit që na shkaktove nga klithmat e egërrsirave dhe mashtrimin që na bërë.Ky mashtrues , bashkëpunëtor dhe bashkëmendimtar i Sllobodan Millosheviçit, ishte pikërisht Gjorgji Spasov që sot na paraqitet nën petkun e intelektualit të moderuar dhe përpiqet që me ofendime nga më të ulëta, pa pikë edukatë njerëzore dhe familjare, ta ndikon opinionin publik ose edhe të bëhët “interesant” si një adoleshent i vonuar të cilit i ka ikur treni edhe shoqëror edhe politik.Solla këtë rëfim të nderuar miq sepse e vërteta ka nisur rrugën e vet dhe duhet të del në shesh, për gjithësecilin prej nesh dhe në veçanti për këta mashtrues ordiner dhe profiter të imtë.", ka reaguar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ahmeti . /albeu.com/