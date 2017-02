Ahmeti: Sot ka ardhur dita ime, populli të mësojë të vërtetën

Shtuar më 05/02/2017, ora 16:11

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti , ka thënë se "bombën" e la tek Presidenca, por shton se çelësin e kësaj bombe e ka marrë me vete dhe do ta shpërthejë atëherë kur të jetë koha."Tani kohërat kanë ndryshuar. Sot ka ardhur dita ime, ditë që e kam pritur, që populli të dijë të vërtetën. Ali Ahmeti nuk është i kapur dhe nuk është kriminel. Këto do t'i vërtetojë përmes rrugës së drejtësisë", shprehet Ahmeti Ali Ahmeti ka kërkuar hetim, pasi konsideron se është akuzuar për shumë ngjarje padrejtësisht, madje thotë se ka kërkuar ndihmën e kryeministrit Edi Rama për të krijuar një deklaratë të përbashkët.Nënshkrimi i marrëveshjes nuk është bërë në Shkup, por në Tiranë, pasi nuk pranuan të gjithë. Por, vendimin e marrin vetë shqiptarët e Maqedonisë."Kanë thënë se Tirana ka ndërhyrë në punët e Maqedonisë, se do të bëhet Shqipëria e Madhe etj. Asgjë nuk është e vërtetë. Unë kam mbështetje nga Shqipëria, pozita dhe opozita; e kam nga Kosova, pozita dhe opozita. Por, vendimet i marrin partitë politike në Maqedoni", ka thënë Ahmeti për "Exlusive". /albeu.com/