Ahmeti: Shqyrtojmë mundësitë të mbetemi opozitë

Shtuar më 24/02/2017, ora 10:54

Kreu i BDI-së Ali Ahmeti , para fillimit të takimit të kryesisë qëndrore ku do të vendoset për formimin e qeverisë së re, ka thënë se janë të pakta mundësitë që vendimi të meret sot.PO shqyrtojmë opsionet të mbetemi në opozitë", ka thënë Ahmeti Sipas tij, ende nuk është arritur asnjë marrëveshje se a do ti japin nënshkrimet kreut të LSDM-së Zoran Zaevit.Ndërkohë, kryesia Qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim, pritet të mblidhet sot rreth orës 13:00, ku sipas antarit të kryesisë, Rafiz Aliti, do të diskutohen çështjet e ngelura të pikave për formimin e koalicionit qeveritar. /albeu.com/