Ahmeti nis debatin për krimet gjenocide ndaj shqiptarëve

Shtuar më 17/11/2017, ora 13:00

Në Zajaz të Kërçovës, nesër do të varrosen mbetjet mortore të viktimave shqiptare nga masakrat nga viti 1913 "> 1913 e gjer pas luftës së dytë botërore që u gjetën në disa varreza masive.Me kerkesë të Këshillit Organizativ për zbulimin e krimeve ndaj shqiptarëve në shekullin e kaluar, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, si iniciator i aktiviteteve për zbardhjen krimeve gjenocidale ndaj shqiptarëve , do të mbajë fjalim para të pranishmëve.Varrosja e mbetjeve mortore të viktimave të gjenocidit ndaj shqiptarëve do të bëhet në Qendrën Përkujtimore “Nëna Shqiptare” në Zajaz të Kërçovës me fillim në orën 13:00.Kohë më parë, në Zajaz dhe në vende tjera në Kërçovë u zbuluan varreza masive të viktimave nga masakrat ndaj shqiptarëve nga viti 1913 "> 1913 e gjer pas luftës së dytë botërore. /albeu.com/