Ahmeti mund të heqë dorë nga qeveria e re me Zaevin?

Shtuar më 26/04/2017, ora 13:28

Kreu i BDI-së mund t'i tërheq nënshkrimet për formimin e qeverisë së re në Maqedoni, pasi sipas "Dnevnik", Zaev ka devijuar nga marrëveshja mes liderëve partiak."BDI-ja është duke e marrë parasysh një tërheqje të mundshme të nënshkrimeve në mbështetje të qeverisë me Zoran Zaev , pasi LSDM-ja është tërhequr nga pozicionet fillestare nga Platforma Shqiptare, sidomos në aspektin e ndryshimit të simboleve shtetërore, zgjidhja e gjenocidit ndaj shqiptarëve dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe", ka thënë një nga funksionarët e BDI-së, por pa dhënë emër.Sipas tij, Zaev në një intervistë për "N1" të Serbisë ka thënë se është kundër gjuhës shqipe, himnit, stemës dhe gjenocidit."Sa i përket Deklaratës së shqiptarëve, imponohet pyetja se cilin debat shqiptarët po e shtrojnë e të cilin ne po e kundërshtojmë? Këto janë çështje që lidhen me simbolet kombëtare: hymni, stema, emrit, mirëpo ne jemi kundër ndyrshimit të tyre. Jemi edhe kundër rezolutës për gjenocidin, kjo nuk na duhet. Duhet të shikojmë përpara dhe të ndërtojmë marrëdhenie miqësore", ka thënë Zaev "Ne jemi duke e marrë parasysh tërheqjen nënshkrimeve në mbështetje të shumicës parlamentare dhe një qeverie të re. Zaev luan me shumë pika nga platforma shqiptare. Në këtë rast Ahmeti duhet qartë t'i tregojë qartë atij se në qoftë se nuk është në përputhje me marrëveshjen, atëherë nuk ka shumicë parlamentare dhe Zaev nuk do të bëhet kryeministër," ka thënë funsionari i BDI-së.Kutjojmë se Ahmeti dhe Zaevi do të takohen sërish, ku pritet të flasin për mënyrën e zhbllokimit të Kuvendit. /albeu.com/