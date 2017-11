Ahmeti kushtëzon Zaev me largimin e Aleancës nga qeveria

Shtuar më 10/11/2017, ora 11:50

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti është ndjerë shumë i nervozuar pas intervistës së mbrëshme të kryetarit të Aleancës për Shqiptarë, Ziadin Selës në Tv Alsat.Burime të portalit “tetova1” nga BDI bëjnë të ditur se Ahmeti pritet që këtyre ditëve të kushtëzoj prezencën në qeverinë e Zaevit me largimin e Aleancës nga qeveria Për kreun e BDI-së është e papranueshme që Ziadin Sela me partinë e tij edhe të jetë pjesë e qeverisë edhe të kritikoj aq haptas Ahmetin dhe BDI-në.Lideri i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, mbrëmë deklaroi se i vetmi aktorë politik brenda qeverisë i cili dëshiron që Aleancën për Shqiptarët të mos e shohë më aty, që të mos e këtë në koalicion qeverisës është BDI-ja dhe Ali Ahmeti Por sqaroi se ASH ndodhet në qeveri, sepse ka marrë përgjegjësi dhe se do të alarmojë nëse qeveria aktuale fillon t’i ngjajë të vjetrës.Pritet të shihet nëse Zoran Zaev do të plotësoj kërkesën-dëshirën e Ali Ahmetit ose do të vazhdojë të mbaj balancin në qeveri dhe të mos pranoj prej askujt kushtëzime. /albeu.com/