Ahmeti: Kam përmbysur një perandori që e kishte emrin Jugosllavi

Shtuar më 28/12/2016, ora 07:57

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti i ftuar mbrëmjen e djeshme në emisioni 200 në Alsat-M ka deklaruar se bën politikë pasi e vlerëson se ju duhet shqiptarëve dhe se mendon të ju jap më shumë të drejta shqiptarëve ”Kundërshtarët e mi edhe po të kishin lindur edhe një herë nuk do ta kishin arritur atë që e bëra unë. Unë kam shkatërruar një perandori , unë kam përmbys një Jugosllavi . Natyrisht unë me shokët e mi. Se trimi i mirë është me shokë shumë.” tha mes tjerash Ahmeti ./Albeu.com/