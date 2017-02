Ahmeti dhe Sela pritet të diskutojnë ofertën e LSDM-së

Shtuar më 14/02/2017, ora 15:57

Kreu i BDI-së dhe ai i LR-PDSH-së, Ziadin Sela , pritet të diskutojnë sonte rreth orës 18 për të diskutuar rreth ofertës së LSDM-së për formimin e qeverisë së re.Nga Aleanca për Shqiptarët dhe BDI nuk duan të japin detaje për këtë takim dhe thonë se pas takimit do të dalin me deklaratë të përbashkët, ndërsa nga Lëvizja Besa thonë se nuk duan të takohen me Ali Ahmetin e BDI-së. /albeu.com/