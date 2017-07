Zgjidhja praktike për ta bërë shtëpinë tuaj të duket më e madhe

Shtuar më 04/07/2017, ora 16:55

Zgjidhja praktike për ta bërë shtëpinë tuaj të duket më e madheVërtetë, ne nuk mund të lëvizim mure me një lëvizje të dorës. Por ne mund të krijojmë iluzione optike që do të ndihmojnë për të zgjeruar vizualisht edhe hapësirat më të vogla të jetesës.Ky artikull ju ofron një përzgjedhje të skemave të ngjyrave që do t'ju lejojnë të transformoni lehtësisht dhomën tuaj, pavarësisht sa e ngushtë mund të duket.1.Ne një dhomë të bardhë, një dyshemeja me ngjyrë ndihmon që të shtyjë muret sa më larg njëri tjëtrit dhe ta bëjë dhomën të duket më e gjatë dhe më e gjerë.2. Zgjedhja për një ngjyrë të ndritshme jo vetëm për dysheme, por edhe për tavanin, do të ndihmojë në krijimin e përshtypjes së një mjedisi të gjerë. Megjithatë, kjo gjithashtu do të bëjë që tavani të duket më i ulët.3. Zgjedhja e së njëjtës ngjyrë për murin përballë derës dhe dyshemesë do ta bëjë dhomën të duket më e ajrosur percjell albeu.com.4. Duke përdorur skemën e njëjtë të ngjyrave për murin përballë derës dhe tavanin gjithashtu e bën dhomën të duket më e ajrosur , por me sy redukton thellësinë e saj.5. Një mënyrë tjetër për të "shtyrë" muret anësore që të duken më gjerë është zvogëlimi i thellësisë së dhomës. Kjo mund të arrihet duke përdorur një ngjyrë të ndritshme në murin përballë derës duke e nxjerrë kështu më në pah. /albeu.com/