Zbuloni 8 ushqimet që ju bëjnë të dukeni 10 vite më të rinj

Shtuar më 27/08/2017, ora 16:35

Mosha është vetëm një numër, por t’i fshehësh këto të fundit është synimi i shumë prej nesh.Mund të silleni të ndiheni 10 vite më të rinj,por për fatin tuaj të keq nuk dukeni.Stili i jetesës, ushqimi dhe faktorë të tjerë luajn një rol të rëndësishëm në shëndetin, jetëgjatësisë dhe lëkurën tone dhe me disa ndryshime ju do të arrini të rinoni pamjen tuaj e të ktheni vitet pas.Ajo që duhet të bëni është të shtoni në regjimin ditor 8 ushqimet e mëposhtme.1. Boronica, luleshtrydhe, manaferraTë gjitha këto fruta, pjesë e familjes ‘’Berries” përmbajnë antioksidantë që parandalojnë ose vonojnë plakjen e qelizave.2.Avokado është një superfrut që përmban yndyrna të shëndetshme. Ngrënia e vetëm një avokadoje në ditë mund të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit dhe promovon procesin e rigjenerimit të lëkurës. Avokadot i sigurojnë trupit vitamine C, kalium dhe antioksidantë, të cilat mbajnë lëkurën e shëndetshme e plot shkëlqim.3. AgrumetJu ndoshta e dini se agrumet si limoni apo portokalli janë burim kryesor i vitaminës C. Ato gjithashtu përmbajnë acid folik. Konsumimi i tyre rregullisht do të ndihmojë në parandalimin e problemeve të qarkullimit të gjakut dhe zemrës.4.Domatet përmbajnë Vitamine A, Vitamine C dhe acid folik. Lycopene është antioxidanti përgjegjës për ngjyrën e kuqe të domates. Ky antioxidant është 14 herë më i fortë se resveratrol që gjendet në verën e kuqe! Mbron lëkurën kundër rrezatimit UV dhe parandalon sëmundjet kardiovaskulare, degjenerative dhe infektive.5. Shafrani i IndisëShafran i Indisë përmban enzima aktive anti-kancer dhe anti-inflamatore dhe falë studimeve të shumta klinike është vërtetuar se ngadalëson procesin e plakjes.6. KarrotaJu ndoshta keni dëgjuar se karrotat janë të mira për sytë tuaj, por ato mund t’ju ofrojnë shumë më shumë përfitime të tjera. /albeu.com/