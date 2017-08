Zbatoni këto rregulla për një arredim perfekt të shtëpisë

Shtuar më 22/08/2017, ora 10:55

Shtëpia është padyshim një nga ambientet më të dashura për secilin ndaj gjithmonë arredimi duhet të bëhet i tillë që të kënaq syrin dhe të lehtëson ditën..Ja dhjetë këshilla për arredimin perfekt:1. Pasqyrat të japin idenë e hapësirës, vendosni një pasqyrë në dhomën tuaj të gjumit dhe ajo do duket më e madhe.2. Një pasqyrë e vogël mund të jetë një dekorim shumë i bukur.3. Mund ta punoni ju personalisht ambazhurin tuaj, dhe ta ktheni në një vepër arti.4. Nëse doni dhomë plot ngjyra , mos u kurseni tek perdet.Sa më shumë ngjyra të kenë ato, aq më shumë gjallëron dhoma juaj.5. Perdet vareni në tavan jo ngjitur me dritaren, kështu do krijoni iluzionin e dritareve të mëdha dhe plot dritë.6. Krijo një kornizë plot ngjyra rreth televizorit tuaj.7. Mundohuni të fshihni me çdo kusht telat e kabujt nëpër shtëpi.8. Ngjyrosni tavanin me ngjyra të errëta, do e bëni të duket më lart se ç’është në të vërtetë.9. Pasqyrën e banjos vendoseni në kornizë, e bëni atë të duket më luksoze.10. Një objekt i vizatuar në murin e dhomës tuaj është gjithmonë një ide e mirë dizajni. /albeu.com/