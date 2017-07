Vetitë kuruese të karrotës

Shtuar më 23/07/2017, ora 22:59

Ky ushqim është me pak kalori dhe nuk përmban aspak yndyrë. Por, mund të ju ofrojnë doza të larta me vitaminë A dhe antiokside tjera.Më poshtë mund të lexoni për dobitë shëndetësore të karotës për sy, përcjell lajmi.net/Karrotat janë të jashtëzakonshme për sy dhe kjo duke ju falenderuar prezencës të sasisë së madhe me beta karotene e cila në mëlçi më pas shndërrohet në vitaminë A.Kjo vitaminë më pas në retinë shndërrohet në rhodopsin, një pigment i purpurt i domosdoshëm për pamje gjatë natës.Gjithashtu mbron kundër problemeve të syve siç janë glaukoma, degjenerimi makular dhe kataraktit.Një studim ka vërtetuar se konsumi i beta karotene zvogëlon rrezikun e degjenrimit makular për 40%. /albeu.com/