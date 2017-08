Vegjetarianët janë njerëz më pak të lumtur sesa ata që konsumojnë mish

Shtuar më 18/08/2017, ora 23:09

Padyshim që konsumimi i mishit në sasi të lartë, mund të shkaktojë shumë probleme të tilla si diabeti, obeziteti, rritja e rrezikut të sëmundjeve të zemrës.Megjithatë, edhe pse shumë prej jush mund të mendojnë se heqja e mishit mund të çojë në një mënyrë jetese më të mirë, studimet e kundërshtojnë këtë hipotezë.Sipas një studimi nga Universiteti Bristol u konstatua se vegjetarianët dhe veganët kishin nivele të larta depresioni.Studimi përfshinte rreth 10,000 burra britanikë; 350 prej të cilave ishin veganë dhe vegjetarë.Njerëzit vegjetarian kishin një përqindje më të lartë depresioni se sa mesatarja në krahasim me pjesën tjetër të meshkujve, dietat e të cilëve përfshinin proshutë, sanduiçe dhe pulë të skuqur.Sipas studiuesve, shkaku i efekteve negative në shëndetin mendor të vegjetarianëve është mungesa e vitaminave dhe mineraleve në dietën e tyre.Mungesa e vitaminës B12 lidhet me mungesën e mishit dhe konsumimi i sasive të mëdha të frutave të thata mund të shkaktojë nivele më të larta omega-6, acide yndyrore të cilat janë të njohura për të ndikuar në gjendjen shpirtërore dhe janë të lidhura me problemet e shëndetit mendor ./Shije.al