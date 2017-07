Ushqimet që nuk keni nevojë t’i ruani në frigorifer

Shtuar më 05/07/2017, ora 19:48

Kur vjen puna te ruajtja e ushqimeve, ka shumë debate se si dhe ku duhet të ruhen ato.Ta ruani gjalpin në frigorifer apo mos ta ruani Një nga ushqimet më të diskutuara në fushën e ruajtjes së ushqimit është gjalpi Njerëzit kanë debatuar gjatë nëse duhet apo jo dhe sa kohë duhet të mbajnë gjalpin në frigorifer Gjalpi direkt nga frigorifer është shumë i vështirë për t’u përhapur dhe çfarë të mirë ka nga kjo? Ruani hapësirën në frigorifer duke transferuar këto ushqime çuditërisht të qëndrueshme nga frigoriferi në dollap, ushqimin do ta shijoni më shumë,njëkohësisht do të keni më shumë hapësirë në frigorifer Pasi gjalpi është kryesisht yndyrë (zakonisht rreth 80% yndyrë), gjë që e bën atë më pak tërheqës ndaj bakterieve sesa produktet tjera me përmbajtje të lartë të ujit. Gjithashtu shumë lloje të gjalpit janë prodhuar me qumësht të pasterizuar, gjë që i bën ata edhe më pak të prirur ndaj rritjes bakteriale.MjaltiTemperaturat e ulëta shkaktojnë që mjalti të kristalizohet,duke e bërë atë të kalojë nga tekstura viskoze në të ngurtë.FrutatLimoni ,portokalli. Natyra u ka dhënë lëkurë të fortë atyre për një arsye, kështu që mund ti bëjnë ballë ambientit dhe ndryshimeve të jashtme.DomatetNëse dëshironi t’ua ruani shijen dhe teksturën që I karakterizon domatet atëherë kurseni ato nga ftohtësia e frigoriferit. /albeu.com/