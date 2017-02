Tortë me lajthi

Shtuar më 31/01/2017, ora 11:03

Punojeni gjalpin me sheqer, derisa të behet shkumë (përdorni më mirë mikserin). Futini të verdhat e vezëve, një e nga një, miellin (duke e hedhur ne forme shiu) dhe në fund majanë. Hidhni lajthitë dhe çokollatën të grira bashke; rrihini në shkume të bardhat me pak kripe dhe ia shtoni përzierjes, duke u kujdesur që të mos shpërbehet.Hidheni brumin në tavën e bërë me gjalpë dhe me miell dhe piqeni në furrën e nxehur për afro 50 minuta.Ndërsa ëmbëlsira është ne furre rriheni ajkën. Për të bërë kremin, shkriheni çokollatën ne banjëmari dhe përpunojeni me një shpatull duke shtuar ndonjë pikë esence të vaniljes dhe ajkë të lëngshme.Kur ëmbëlsira të jetë bërë, mund ta ftohni mbi skarë, pastaj ndajeni në dy disqe. Mbusheni me ajkë të fryrë dhe mbulojeni me çokollatë duke e zbukuruar me lajthitë e copëtuara.• Gjalpë në copa, 150 g• sheqer kallami, 150 g• 4 vezë• miell 0,100 g• maja për ëmbëlsira, 1 lugë lajthi të pjekura, 100 g• çokollatë e shkrirë, 200 g• 1 dorë kripë lajthi të copëtuara, 30 g për zbukurim• ajkë, 100 ml• çokollatë e shkrirë, 150 g• ndonjë pikë esencë të vaniljes• ajkë e lëngshme, 4 lugë