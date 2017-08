Tortë me banane

Përbërësit7 te verdha te vezes 60 gr sheqer sheqer vaniljelëvore e limonit ne rende7 të bardha të vesë130 gr sheqer 130 gr miell25 gr kakao30 ml vajKREMI500 ml qumësht100 gr sheqer 1 puding vanilje2 te verdha te vezes 150 gr çokollatë për zierje55 gr sheqer 240 gr margarin2 kg bananeHapat Perzijme me mixer te verdhat e vezes ,sheqerin e vaniljes,60 gr sheqer dhe levoren e limonit te grire ne rende.Ne nje ene tejeter rrahim te bardhat e vezes me 130 gr sheqer ne shkume te forte. Perzijme qe te dyja masat dhe shtojme miellin,kakaon,ne fund shtojem vajin dhe te gjatha i perzijme me luge.Masen e qesim ne kallep te lyer dhe mbuluar me leter per pjekje,pjekim 20 minuta ne 200 grade.Pandispanjen e pjekur dhe te ftohur e ndajme pergjysme horizontalisht.Per kremin ndajme ¼ e qumeshtit kurse pjesne tjeter e veme te vloje.Ne qumeshtin e ftohet tretim pluhurin e pudinges,te verdhat e vezes dhe shtojem tek quemshti qe vlon. Perzijme derisa te trashet kremi ,largojme nga zjarri.Cokollten e shkrijem mbi avull, shtojme sheqerin, perzijme dhe shtojme tek kremi me pudingen.10 Shtojme edhe margarinen e coptuat tek kremi i vaket dhe perzijme derisa te shkrihet margarina.11Ne nje tabaka qesim njeren shtrese te pandispanjes te njomur me ndonje lloj lengu sipas shijes suaj,qesim nga kremi 12Pastaj shtojme edhe shtresene dyte te pandispanjes,dhe prap nje shtrese kremi 13Pastaj per se gjati tere siperfaqen e mbulojme me banae te prera pergjysem per se gjati,mbi banane qesim nga kremi 14Ne fund shtojem prap glazure cokollate dhe leme te ftohet. /kuzhina shqiptare/