Si të zgjohemi herët në mëngjes

Shtuar më 22/07/2017, ora 09:54

Gjumi i mëngjesit është i mirë për të gjithë të gjithë kërkojmë që ai orar të zgjatet sa më shumë dhe për këtë gjithmonë kur bie alarmi bëhemi me nerva.Gjithmonë për të nisur një ditë sa më të mbarë duhet të inkurajoni veten dhe të thoni se keni një motiv për tu zgjiuar herët Për një zgjim sa më të lehtë në mëngjes ështëe rëndësishme që ju të ndiqni disa këshilla kryesore si;Mendoni pse dëshironi të zgjoheni më herët dhe inkurajoni veten duke menduar se puna që keni për të bërë është shumë e rëndësishme për ju. Mundohuni të bini herët në shtrat në mbrëmje, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të zgjoheni pa problem në mëngjes.Nëse keni për të shkuar në një vend të rëndësishëm, bëni mirë që të pregatisni paraprakisht gjithçka.Caktoni orar për gjuminProblemet me pagjumësinë mund të ndikojnë në orën tuaj të brendshme, ndërsa organizmi as që e di se sa orë gjumë i duhen. Më së miri është që të flini aq sa edhe rekomandohet, në kohëzgjatje prej tetë orësh.Filloni që çdo ditë, duke përfshirë edhe fundjavën, të shkoni të flini në të njëjtën kohë pasi organizmi pas katër javësh do të mësohet me ritmin e ri.JO kompjuterit dhe TV-së para fjetjesEkspozimi ndaj dritës artificiale para fjetjes redukton prodhimin e hormonit të gjumit. Për këtë arsye më së miri është që të shmanget shikimi i televizorit dhe përdorimi i kompjuterit deri në një orë para fjetjes, në mënyrë që organizmi të përgatitet për gjumë.Kontrollohuni për alergji- Alergjitë dhe depresioni ndikojnë në kualitetin e gjumit. Problemet me frymëmarrje, të cilat i shkaktojnë alergjitë dhe ngufatja në gjumë, parandalojnë rrjedhjen e oksigjenit dhe kështu zgjohemi vazhdimisht, ndërsa ankthi që kombinohet me depresionin parandalon që pas tetë orësh fjetjeje të zgjohemi të pushuar.Në këto raste rekomandohet shkuarja te mjeku për caktim të një terapie. /albeu.com/