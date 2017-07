Si të shfrytëzoni verën për të humbur peshë

Shtuar më 13/07/2017, ora 16:55

Të shfrytëzosh verën për të rënë në peshë, për të luftuar lodhjen dhe për të qënë në formë pa u lodhur është e mundur.Ja disa strategji se si ta arrini këtë:Uji- Pija natyrale pa asnjë kalori që lufton dhimbjen e kokës dhe rigjeneron, mbi të gjitha hidratues Ujë me limon- Freskues dhe hidratues , por mbi të gjitha ka një efekt pastrues.Smoothie- Plot me vitamina dhe kripëra minelare, të jep ndjesinë e ngopjesLëngjet e frutave- Të rifreskojnë me shije dhe nuk kanë sheqer të shtuar. Janë shumë të shijshme Supërat- Janë të shijshme dhe në verë mund të hahen dhe të ftohta. Të japin ndjesinë e ngopjesSorbeta- Pije që nuk ka as qumësht dhe as vezë, dhe të kënaqin shpirtin. Shumë të shijshme Sallatrat- Janë më të lehta nëse janë pa djathë. Të prera në feta dhe të holla, janë mjaft stimuluese.Kosi- Pa laktozë, lufton urinë larg vakteve dhe është mjaft freskues. /albeu.com/