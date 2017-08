Si të përgatisim gurabije

Përbërësit1 margarinë gote kos2 vezë1 pluhur paste(pecive)1 sodë bikarbone700 gr miellHapat1.Puteri ose margarini , shkrihet vetëm pak ,pastaj tundet me sheqer dhe i shtohen kosi , vezët, soda,peciva dhe mielli.2.Brumi duhet të jetë mesatarisht i butë, pastaj ndahet në toptha të cilat rreshtohen në tepsi të lyer me yndyrë. Tepsia futet në furrë të nxehtë dhe lihet për 40 – 50min.3.Në temperaturë prej 200 C gurabijet qëndrojnë të freskëta disa ditë, dhe për këtë arsye janë përgatitur shumë shpesh për piknik ose udhëtime të gjata.