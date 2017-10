Si të gatuajmë tavë me mish e patate

Përbërësit 3-4 persona1 kg patateMish 4-5 thela1 kokërr qepe1 lugë gjellë salce domateRigonPiper të ziKripMund ti hidhni erza të tjera po kjo varet vetëm nga ju.PërgatitjaMbasi e kemi grirë qepën në mikser (ose me dore) e kaverdisim pak me mishin ku hedhim salcën dhe i trazojmë të gjitha bashkë. Me pas i hedhim ujin ku e lemë sa të filloj të ziejë dhe i hedhim erëzat.I presim patatet si në foto dhe i vendosni në tave duke i hedhur salcën e përgatitur. E fusni tavën në furrë në temperaturën 180 gradë dhe e lemë deri sa të piqen patatet bashkë me mishin.Është një tavë shumë e thjeshtë dhe e shijshme