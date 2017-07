Si të ecim me taka të larta

Shtuar më 16/07/2017, ora 10:52

Këpucët e larta janë të mrekullueshme. Ato të rrisin gjatësinë duke i bërë këmbët tuaja të duken më të gjata dhe më të holla.Kështu që, edhe nëse mund të mos jeni admiruese e këpucëve të larta , ju duhet me çdo kusht t’i keni një palë të tilla për çdo rast. Por është shume e rëndësishme te dini te ecni me to. Përpara se të mësoni se si të ecni me taka të larta , fillimisht duhet të mësoni si të qëndroni mbi to. Vishni një palë këpucë të larta dhe dilni përpara pasqyrës. Praktikoni qe te mbani një qëndrim ku shpatullat dhe kurrizi të jenë drejt.Gjëja e dytë e rëndësishme është të mbani balancimin e trupit mbi taka.Ju duhet të mësoni se si të ecni mbi takat e larta . Hidhni disa hapa përpara duke i mbajtur këmbët sa më afër njëra-tjetrës. Mos harroni, shpatullat dhe kurrizi duhet të jenë gjithmonë drejt! Filloni ngadalë te praktikoni si te qëndroni drejt mbi to dhe njëkohësisht te mbani edhe balancën.Me pak praktikë ju do të mund t’i përdorni këpucët e larta , e pse jo të dukeni edhe të mahnitshme. /albeu.com/