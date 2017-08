Shtoni uthull të bardhë kur lani rrobat në lavatriçe

Shtuar më 28/08/2017, ora 17:44

Lavatriçja është një elektroshtëpiake me vlerë shumë të madhe në shtëpi.Por ama përdorimi i shpeshtë i saj shkakton edhe shkatërrim të shpejtë.Myku dhe detergjentët mund të prishin funksionet normale të lavatriçes . Siç pastron rrobat edhe lavatriçja ka nevojë për t’u pastruar!Një nga mënyrat më ekonomike dhe të efektshme për ta pastruar është ajo me uthull të bardhë.Përveçse do largoj papastërtitë dhe aromat e këqija të lavatriçes , uthulla e bardhë do shërbej edhe si detergjent për të zbutur rrobat Mjafton të që të shtoni pak uthull të bardhë te vendi ku hidhni zbutësin e rrobave dhe të procedoni siç bëni zakonisht. Rrobat do të jenë më të pastra dhe lavatriçja nuk do të rrezikoj të dëmtohet. /albeu.com/