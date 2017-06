Nik Xhelilaj,Winnetou i ri ne filmin gjerman

Shtuar më 17/06/2017, ora 11:43

Nik Xhelilaj është shqiptari i radhës që po prek suksesin përtej kufijve, duke prekur kështu Gjermaninë. Tiparet mesdhetare dhe aftësitë e Xhelilajt do të ishin pikërisht ato ne fakt e bënë pjesë të kastit të aktorëve në “Winnetou” , një ndër produksionet më të suksesshme të kinematografisë Gjermane.Nik Xhelilaj luan rolin e Winnetou, djalit të një prijësi indian. Pas 50 vitesh, RTL, Televizioni Publik Gjerman, rikthen aventurat e “Winnetou” më të njëjtin emër si personazhi kryesor.Regjisori Philip Stolzl ka parë në tiparet mesdhetare të Xhelilajt Winnetou-n e ri, heroin e veprës së Karl May-t, i cili për vite me radhë ka qenë idhulli i brezit të ri. Vepra e May-t ka njohur 200 milionë kopje të shitura në gjithë botën dhe aventurat e librit të tij u bënë edhe më të famshme pas realizimit të filmit Siç shkruhet në RTL , me yjet e sotëm dhe me shpirtin e sharmin e filmave të vjetër do të ringjallen aventurat e luftëtarit indian.Në rolet kryesore janë aktorë të njohur të kinemasë gjermane, si Ëotan Ëilke Möhring dhe Milan Peschel, si dhe aktori shqiptar Nik Xhelilaj , i cili është vlerësuar nga realizuesit e filmit si “një karakter shumëdimensional dhe i shkëlqyer”./albeu.com/