Shihni ëndërr sikur fluturoni? Ja kuptimi

Shtuar më 23/07/2017, ora 16:36

Na ndodh shpeshherë që të shohim veten duke fluturuar.Ja kuptimi sipas astrologëve:Te shohësh veten duke fluturuar në ëndërr ka disa kuptime:* Dëshira për liri, autonomi;Te fluturosh mbi toke do te thote qe ke nevoje te jesh i/e lire dhe autonome. Ke nevoje te lirohesh nga pengesat dhe limitet qe nuk te lejojne te realizosh deshirat e tua.* Kapercimi i veshtiresive, pengesave dhe frikes;Po kerkon te dalesh nga nje situate e veshtire dhe te lirohesh nga nje ngarkese emocionale qe te rendon.* Sukses; ke besim ne vetvete dhe ndihesh i/e afte per te bere gjera te medha. Po arrin nje realizim profesional, ekonomik ose social. Ne kete rast te fluturosh perfaqeson realizimin e ambicjeve fale vendosmerise dhe vullnetit tend.* Largim nga realiteti;Ne momente te caktuara te jetes, te fluturosh ne enderr do te thote qe ke nevoje te largohesh nga ajo qe te ben te vuash.* Nqs fluturon shume ulet (prsh 1 m mbi toke ) do te thote qe te mungon nje shtyse, qe te mungon guximi, qe nuk je i/e sigurt ne vetvete.* Te fluturosh me veshtiresi ose te biesh gjate fluturimit;Nqs nuk arrin dot te fluturosh mire ose ke frike se bije, do te thote qe nuk ke besim te plote ne vete. Nqs gjate fluturimit te pengojne peme, dege, tela etj keto perfaqesojne veshtiresite qe ti has ne jete.* Te enderrosh sikur fluturon dhe mos te ndalosh dot me se fluturuari;Kjo tregon qe je tip qe fantazon shume dhe ke ambicje shume te medha, te ekzagjeruara. Ndoshta duhet te qendrosh pak me shume me kembet ne toke . /albeu.com/