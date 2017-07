Shëroni plagët në këmbë me disa metoda natyrale

Nëse keni veshur një palë këpucë të ngushta dhe të parehatshme gjatë një shëtitjeje të gjatë me këmbë, me siguri që këmbët do ju mbushen me flluska dhe do keni shumë dhimbje.Kjo nuk është një sëmundje në vetvete, por thjesht një reagim që trupi ynë e bën për të mbrojtur veten nga fërkimi i lëkurës, duke formuar në sipërfaqe një bllok plot me lëng. Kjo shkakton dhimbje dhe parehati për shkak të fërkimit me këpucët duke dërguar sinjale alarmi. Le të shohim se si trajtohen flluskat e këmbëve me metoda natyrore, të shpejta dhe të lehta.Aloe Vera Gel i pastër – është një anti-inflamator natyror, që do të thotë se ndihmon lehtësimin e skuqjes dhe enjtjen. Plus është shumë hidratues, dhe ndihmon që lëkura të shërohet më shpejt.Uthulla e mollës së egër – ka veti antibakteriale, kështu që ndihmon në parandalimin e infeksionit në flluskë. Lageni një copë pambuku me uthull, dhe butësisht vendoseni rreth zonës së flluskës Pasta e dhëmbëve – reagon shpejt dhe nxjerr dhimbjen jashtë.Vazelina – mund të ndihmojë gjithashtu flluskat në lëkurë. Aplikoni vazelinë mbi flluskë para se të shkoni në shtrat për të parë një përmirësim të dukshëm nga mëngjesi.Uji i ngrohtë – Një nga metodat më të dobishme për të dezinfektuar flluskat është të futen këmbët në ujë të ngrohtë dhe sodë bikarbon çdo natë. Mund të përdoren dhe vajra esenciale si mente, tea tree ose eukalipt. Këto substanca janë 100% natyrale dhe, përveçse zbusin lëkurën, kanë efekte qetësuese, freskuese, antiseptike dhe antibakteriale. Kjo do të ndihmojë shtresën e sipërme të flluskës që të bëhet e butë, duke hequr lëngun brenda flluskës dhe duke e shëruar më shpejtë atë./albeu.com/