Shenjat që tregojnë se partneri nuk është më i dhënë pas jush

Shtuar më 26/06/2017, ora 17:55

Ndodh shpesh që nesër historitë e dashurisë mund të përfundojnë. Nuk ka asgjë të keqe kur kjo ndodh në të dy anët dhe me marrëveshje të përbashkët.Por, kur një partner ndalon së dashuri , lindin keqkuptimet, argumentet dhe konfliktet që do të modifikojnë konceptin marrëdhënies shkruan living.al.Në këtë rast, partneri që nuk merr dashuri pyet: çfarë kam bërë gabim? Pse nuk më dëgjon më mua?Karakteristikat e partnerit i cili ka ndalur së dashuruari ju:Kush nuk ka dashuri më shpesh gjendet në debate të rënda, me mënyra agresive apo edhe ndëshkuese.Ai/ Ajo nuk është më i/e përgatitur për të dëgjuar kërkesat e partnerit dhe nuk fokusohet në nevojat e tyre.Nuk pëlqen intimitetin.Ka një epsh të ulët.Në qoftë se partnerët tanë gjejnë ndonjë justifikim për të bërë dashuri , mund të jetë një sinjal i qartë se nuk na duam më.Ka më pak kënaqësi në aktivitetet e përbashkëta.Kur partneri juaj ndalon së dashuri ndjehet më pak i qetë në shtëpi dhe nuk pëlqen praninë tuaj; si një alternativë fillon të shikojë për faqet e internetit ku mund të bisedojë me njerëz të rinj, ose të fillojnë aktivitete të tjera që mund të krijojë marrëdhënie të reja intime.Merr vendimet i vetëm, pa u konsultuar. /albeu.com/