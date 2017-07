Samsung tashmë prodhues i parë i procesorëve në treg

Shtuar më 30/07/2017, ora 17:23

Ditën e djeshme Samsung raportoi rezultatet e saj të tremujorit të cilat u kryesuan nga biznesi i saj i çipave, i cili fitoi 15.7 miliardë dollarë në të ardhura dhe 7.2B në fitim.Kjo është pothuajse dy herë më shumë në krahasim me të ardhurat operative të Intel prej $ 3.8B në të ardhurat $ 14.8B në të njëjtin tremujor të dytë të vitit 2017 "> 2017 – çereku rekord për Intel Ajo që është interesante këtu është se askush nuk e ka tejkaluar Intelin në 24 vitet e fundit dhe Samsung e bëri atë pa bërë një procesor të vetëm desktop – vetëm duke furnizuar celularët dhe pajisjet e dorës. Intel ka dështuar të bëjë një ndikim në industrinë mobile, përkundër përpjekjeve të tyre të ndryshme me Atom.Presim që rritja e Samsung -it të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2017 "> 2017 , ndërsa gjigandi po zhvillon zgjidhje procesorësh për industrinë e automobilave. /albeu.com/